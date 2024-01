SWIMRUN NEW CALEDONIA 10 rue Maurice Nenou Nouméa, samedi 13 avril 2024.

Nouméa Nouvelle-Calédonie

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-13

Le SWIMRUN NEW CALEDONIA organise sa 2e édition le 13 avril 2024 au lac de Yaté. 4 épreuves proposées : 42.2km, 21.1km, 10.8km et Kids.

Chaque équipe effectue en duo la totalité du parcours en nageant dans le lac et en courant sur les crêtes.

10 rue Maurice Nenou De la rivière des Lacs au pont Pérignon

Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer



