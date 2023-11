François de Asis – Peinture et Livre d’artiste 2003 – 2023 10 Rue Matheron Aix-en-Provence, 1 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Cette exposition Peinture et Livre d’artiste 2003-2023 du mois de décembre 2023 présente une vingtaine de tableaux de paysage récents et inédits de l’artiste aixois François de Asis..

2023-12-01 fin : 2023-12-23 . .

10 Rue Matheron Galerie Vincent Bercker

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The December 2023 exhibition Peinture et Livre d?artiste 2003-2023 (Painting and artist?s book 2003-2023) presents some twenty recent and previously unpublished landscape paintings by Aix artist François de Asis.

La exposición Peinture et Livre d’artiste 2003-2023 (Pintura y Libro de artista 2003-2023), en diciembre de 2023, presenta una veintena de paisajes recientes e inéditos del artista de Aix François de Asis.

Diese Ausstellung Malerei und Künstlerbuch 2003-2023 im Dezember 2023 zeigt etwa zwanzig neue und unveröffentlichte Landschaftsbilder des Aachener Künstlers François de Asis.

