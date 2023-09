Chronique Aixoise 1975-2015 – Photographies Argentiques 10 Rue Matheron Aix-en-Provence, 4 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre du Festival Phot’Aix, organisé par la Fontaine Obscure, la galerie Vincent Bercker, présente les photographies argentiques en noir et blanc du photographe-reporter Bernard Lesaing..

2023-10-04 fin : 2023-10-28 . .

10 Rue Matheron Galerie Vincent Bercker

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Festival Phot’Aix, organized by La Fontaine Obscure, Galerie Vincent Bercker presents the black-and-white silver photographs of photographer-reporter Bernard Lesaing.

En el marco del Festival Phot’Aix, organizado por la Fontaine Obscure, la galería Vincent Bercker presenta las fotografías en blanco y negro y plata del fotógrafo y reportero Bernard Lesaing.

Im Rahmen des von Fontaine Obscure organisierten Festivals Phot’Aix zeigt die Galerie Vincent Bercker, die Schwarz-Weiß-Silber-Fotografien des Fotografen und Reporters Bernard Lesaing.

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence