Oeuvres sur Papier 10 Rue Matheron Aix-en-Provence, 5 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Cette exposition propose une série d’œuvres sur papier en noir et blanc de Mario Prassinos (1916-1985), peintre français d’origine grecque de la Nouvelle École de Paris..

2023-07-05 fin : 2023-07-29 . .

10 Rue Matheron Galerie Vincent Bercker

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This exhibition features a series of black-and-white works on paper by Mario Prassinos (1916-1985), a French painter of Greek origin from the Nouvelle École de Paris.

Esta exposición presenta una serie de obras sobre papel en blanco y negro de Mario Prassinos (1916-1985), pintor francés de origen griego de la Nueva Escuela de París.

Diese Ausstellung zeigt eine Reihe von schwarz-weißen Papierarbeiten von Mario Prassinos (1916-1985), einem französischen Maler griechischer Abstammung, der zur Neuen Pariser Schule gehörte.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme d’Aix en Provence