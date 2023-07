Journées européennes du patrimoine – Visite libre de l’église Saint-Nicolas 10 Rue Marcel Bravo La Ferté-Vidame, 16 septembre 2023, La Ferté-Vidame.

La Ferté-Vidame,Eure-et-Loir

Visite libre de l’église Saint-Nicolas. L’édifice de style baroque, elle s’inspire des dessins de l’architecte Palladio, avec sa façade élevée selon le schéma à l’italienne, en briques et en pierres, couronnée d’un clocher bas coiffé en dôme..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. EUR.

10 Rue Marcel Bravo

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Free tour of Saint-Nicolas church. Inspired by the designs of architect Palladio, this Baroque-style building features an Italianate facade of brick and stone, crowned by a low, domed bell tower.

Visita libre de la iglesia de Saint-Nicolas. Este edificio de estilo barroco se inspira en los diseños del arquitecto Palladio, con su fachada construida a la italiana en ladrillo y piedra, coronada por un campanario de cúpula baja.

Freie Besichtigung der Kirche Saint-Nicolas. Das barocke Gebäude wurde von den Entwürfen des Architekten Palladio inspiriert und hat eine italienische Fassade aus Ziegeln und Steinen, die von einem niedrigen Glockenturm mit Kuppel gekrönt wird.

Mise à jour le 2023-07-08 par OT DU PERCHE