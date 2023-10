Concert : Paul Lay / Géraldine Laurent – Duo 10, rue Madame de Sévigné Charleville-Mézières, 19 janvier 2024, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Géraldine Laurent et Paul Lay sont deux formidables solistes de la scène jazz française qui ont l’excellente idée de croiser leurs univers. Depuis plusieurs années partenaires au sein du quartet de Géraldine Laurent, ils se retrouvent en duo pour une toute nouvelle création autour d’Antonio Carlos Jobim, fondateur et véritable icône de la bossa-nova. Ils arrangeront certaines de ses mélodies les plus célèbres (Wave, Meditation), mais également certaines chansons-pépites moins connues du grand public.Une ode enjouée, rythmée, ensoleillée, et pleine de poésie à Rio de Janeiro, au Brésil, à Tom Jobim l’immortel.Après avoir reçu une Victoire du Jazz en 2020 pour « Cooking » (meilleur album de l’année), Géraldine Laurent est à nouveau récompensée en 2023 en tant que meilleure artiste instrumentale et pour le meilleur concert. Paul Lay a quant à lui a été nommé artiste instrumental de l’année en 2020..

2024-01-19 fin : 2024-01-19 . EUR.

10, rue Madame de Sévigné Auditorium

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Géraldine Laurent and Paul Lay are two formidable soloists on the French jazz scene who have the excellent idea of crossing their worlds. Partners for several years in Géraldine Laurent?s quartet, they now join forces as a duo for a brand-new creation based on Antonio Carlos Jobim, the founder and true icon of bossa nova. After receiving a Victoire du Jazz award in 2020 for « Cooking » (best album of the year), Géraldine Laurent was honored again in 2023 as best instrumental artist and best concert. Paul Lay was named Instrumental Artist of the Year in 2020.

Géraldine Laurent y Paul Lay son dos solistas formidables de la escena jazzística francesa que han tenido la excelente idea de unir sus mundos. Compañeros desde hace varios años en el cuarteto de Géraldine Laurent, se unen ahora en dúo para una nueva creación basada en Antonio Carlos Jobim, fundador y verdadero icono de la bossa nova. Tras ganar el premio Victoire du Jazz en 2020 por « Cooking » (mejor álbum del año), Géraldine Laurent será galardonada de nuevo en 2023 como mejor artista instrumental y mejor concierto. Paul Lay fue nombrado artista instrumental del año en 2020.

Géraldine Laurent und Paul Lay sind zwei großartige Solisten der französischen Jazzszene, die die hervorragende Idee haben, ihre Welten zu kreuzen. Seit mehreren Jahren sind sie Partner im Quartett von Géraldine Laurent, nun treffen sie sich als Duo für eine ganz neue Kreation rund um Antonio Carlos Jobim, den Gründer und die wahre Ikone des Bossa Nova. Sie arrangieren einige seiner berühmtesten Melodien (Wave, Meditation), aber auch einige weniger bekannte Popsongs.Eine verspielte, rhythmische, sonnige und poetische Ode an Rio de Janeiro, Brasilien und den unsterblichen Tom Jobim.2020 erhielt Géraldine Laurent eine Victoire du Jazz für « Cooking » (bestes Album des Jahres), 2023 wurde sie erneut als beste Instrumentalkünstlerin und für das beste Konzert ausgezeichnet. Paul Lay wurde 2020 zum Instrumentalkünstler des Jahres ernannt.

Mise à jour le 2023-10-05 par Ardennes Tourisme