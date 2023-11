Cet évènement est passé Le Club : Soirée poésie 10 Rue Louis Beuve Coutances Catégories d’Évènement: Coutances

Le Club : Soirée poésie
10 Rue Louis Beuve
Coutances, 18 novembre 2023, Coutances.

Ouvert à tous. Gratuit..

2023-11-18 21:00:00 fin : 2023-11-18 23:00:00. .

10 Rue Louis Beuve

Coutances 50200 Manche Normandie



Le Club: Poetry evening

Open to all. Free admission. Le Club: Veladas poéticas

Abierto a todos. Entrada gratuita. Der Club: Poesie-Abend

