Atelier de sculpture « PING-PONG » avec l’artiste Géromine Gautier 10 rue Léonard Gille Bellengreville, 18 novembre 2023, Bellengreville.

Bellengreville,Calvados

Atelier gratuit à partir de 7 ans, maximum 10 personnes.

Atelier de création artistique tournant autour de la pratique sculpturale et plus précisément du travail de composition et d’abstraction. Il s’agira d’un processus de recherche et d’exploration de nos gestes au travers de différents matériaux (caoutchouc, scotch, mousse etc…) qui seront proposés par l’artiste.

Atelier proposé par Géromine Gautier, artiste sculptrice en résidence artistique de création jusqu’à fin 2023 à Bellengreville.

(Amenez votre paire de ciseaux)

Sur réservation auprès de l’adresse mail contact@mairie-bellengreville.fr ou par téléphone au 02 31 23 68 38 ou en mairie directement.

Lieu : Atelier Bell’Art, 10 rue Léonard Gille 14370 BELLENGREVILLE..

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 12:00:00. .

10 rue Léonard Gille Atelier Bell’Art

Bellengreville 14370 Calvados Normandie



Free workshop for children aged 7 and over, maximum 10 people.

Artistic creation workshop focusing on sculptural practice, and more specifically on composition and abstraction. It will be a process of research and exploration of our gestures through different materials (rubber, scotch tape, foam, etc.) proposed by the artist.

Workshop proposed by Géromine Gautier, sculptor in artistic residency at Bellengreville until the end of 2023.

(Bring your own pair of scissors)

Bookings can be made by e-mail contact@mairie-bellengreville.fr or by phone 02 31 23 68 38 or at the town hall.

Location: Atelier Bell’Art, 10 rue Léonard Gille 14370 BELLENGREVILLE.

Taller gratuito para niños a partir de 7 años, máximo 10 personas.

Taller de creación artística centrado en la práctica escultórica, y más concretamente en la composición y la abstracción. Consistirá en un proceso de investigación y exploración de nuestros gestos utilizando diferentes materiales (goma, cinta adhesiva, espuma, etc.) sugeridos por el artista.

Este taller estará dirigido por Géromine Gautier, escultora residente en Bellengreville hasta finales de 2023.

(Traiga sus propias tijeras)

Las reservas pueden hacerse por correo electrónico a contact@mairie-bellengreville.fr, por teléfono al 02 31 23 68 38 o directamente en el Ayuntamiento.

Lugar: Atelier Bell’Art, 10 rue Léonard Gille 14370 BELLENGREVILLE.

Kostenloser Workshop ab 7 Jahren, maximal 10 Personen.

Workshop zur künstlerischen Gestaltung, der sich um die bildhauerische Praxis dreht, insbesondere um die Arbeit an der Komposition und Abstraktion. Es handelt sich um einen Prozess der Suche und Erforschung unserer Gesten mithilfe verschiedener Materialien (Gummi, Klebeband, Schaumstoff usw.), die von der Künstlerin vorgeschlagen werden.

Der Workshop wird von Géromine Gautier angeboten, einer Bildhauerin, die bis Ende 2023 in Bellengreville lebt.

(Bringen Sie Ihre Schere mit)

Mit Reservierung über die Mailadresse contact@mairie-bellengreville.fr oder per Telefon unter 02 31 23 68 38 oder direkt im Rathaus.

Ort: Atelier Bell’Art, 10 rue Léonard Gille 14370 BELLENGREVILLE.

