Le Voyage des Comédiens 10 Rue Jules Noriac Limoges, mardi 19 mars 2024.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 20:30:00

fin : 2024-03-23

À 20h30

Durée 1h15

Voyage émotionnel d’une troupe de comédiens qui au travers de onze tableaux retrace un siècle, le vingtième qui s’est achevé. Cette mémoire, la nôtre, la leur, celle qui fait ce que nous sommes, ce sont des émotions propres ou racontées ou transmises, lues ou apprises. Ce siècle a connu deux guerres mondiales et des dates décisives, incontournables comme 1936, 1968, 1995. Une guerre « sans nom », l’Algérie. Et au bout du compte… des oripeaux évanescents que le vent de la mémoire agite… Au bout du compte, un voyage, celui des comédiens témoins et acteurs de leur temps. Ecoutez-les. Laissez-vous embarquer dans ce voyage.

Renseignements et réservations par mail ou par téléphone (en lien).

EUR.

10 Rue Jules Noriac Espace Noriac

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine asphodele87@orange.fr



