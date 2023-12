Frederic Zeitoun en concert 10 Rue Jules Noriac Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Frederic Zeitoun en concert 10 Rue Jules Noriac Limoges, 28 janvier 2024, Limoges. Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 16:00:00

fin : 2024-01-28 17:30:00 Ce qui ressort le plus chez Frédéric Zeitoun, c’est la passion qui l’anime. Que ce soit à la télévision, en studio ou sur scène, il insuffle dans chacun de ses projets un enthousiasme authentique. Chez lui, la musique passe par le partage, celui des mots et des émotions. De nombreuses rencontres marquent son parcours, notamment celle, décisive, avec Gérard Davoust en 1983 qui le signe aux éditions Chappell. Si l’écriture arrive dans sa vie dès l’adolescence, il est encore étudiant lorsqu’il sort le 45T ‘Ces matins’… » LE PUZZLE DE NOS VIES « … sortie le 13 Octobre 2023. ll sera en duo avec Bruno Bongarçon..

Ce qui ressort le plus chez Frédéric Zeitoun, c’est la passion qui l’anime. Que ce soit à la télévision, en studio ou sur scène, il insuffle dans chacun de ses projets un enthousiasme authentique. Chez lui, la musique passe par le partage, celui des mots et des émotions. De nombreuses rencontres marquent son parcours, notamment celle, décisive, avec Gérard Davoust en 1983 qui le signe aux éditions Chappell. Si l’écriture arrive dans sa vie dès l’adolescence, il est encore étudiant lorsqu’il sort le 45T ‘Ces matins’… » LE PUZZLE DE NOS VIES « … sortie le 13 Octobre 2023. ll sera en duo avec Bruno Bongarçon.

Ce qui ressort le plus chez Frédéric Zeitoun, c’est la passion qui l’anime. Que ce soit à la télévision, en studio ou sur scène, il insuffle dans chacun de ses projets un enthousiasme authentique. Chez lui, la musique passe par le partage, celui des mots et des émotions. De nombreuses rencontres marquent son parcours, notamment celle, décisive, avec Gérard Davoust en 1983 qui le signe aux éditions Chappell. Si l’écriture arrive dans sa vie dès l’adolescence, il est encore étudiant lorsqu’il sort le 45T ‘Ces matins’… » LE PUZZLE DE NOS VIES « … sortie le 13 Octobre 2023. ll sera en duo avec Bruno Bongarçon. EUR.

10 Rue Jules Noriac Espace Noriac

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-11 par OT Limoges Métropole Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Code postal 87000 Lieu 10 Rue Jules Noriac Adresse 10 Rue Jules Noriac Espace Noriac Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville 10 Rue Jules Noriac Limoges Latitude 45.833998 Longitude 1.25787947 latitude longitude 45.833998;1.25787947

10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/