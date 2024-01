Bandaboby « Hommage Boby Lapointe » 10 Rue Jules Noriac Limoges, samedi 20 janvier 2024.

Limoges Haute-Vienne

Début : 2024-01-20 20:30:00

À 20h30 le 20 Janvier

À 15h le 21 Janvier

Durée : 1h30

Voyage dans l’univers merveilleusement enivrant, codé et décalé de Boby Lapointe à bord d’un navire ivre zigzaguant entre mers d’huile et tempêtes avec en cale une trentaine de titres entrainants de l’inoubliable artiste piscénois atypique et populaire, modeste et appliqué. À la barre et aux manœuvres, l’équipage Rhizome et Blouse composé de Kiol, Grante, Faco, Nick et Jean-Luc Lasvergnas.

Renseignements et réservations par téléphone (en lien).

10 Rue Jules Noriac Espace Noriac

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



