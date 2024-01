Jouer l’Archive, Octobre-Décembre 1940 10 Rue Jules Noriac Limoges, lundi 15 janvier 2024.

Limoges

Début : 2024-01-15 20:30:00

À 20h30.

Durée : 1h.

Une pièce proposée par le de la Mémoire d’Oradour-sur-Glane et le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique – PSL.

Autour d’une archive exhumée par un historien, des comédiens reconstituent une réunion, banale et terrible, qui a permis la mise en œuvre du « statut des juifs » sous le régime de Vichy, et notamment leur renvoi de la fonction publique et leur interdiction d’exercer de nombreuses professions. Ce spectacle a été conçu par Keti Irubetagoyena (directrice de la recherche au CNSAD-PSL) en association avec Marc Olivier Baruch, historien.

10 Rue Jules Noriac

Limoges 87000



