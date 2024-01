Le Tigre et la Neige 10 Rue Jules Noriac Limoges, mardi 9 janvier 2024.

Limoges Haute-Vienne

Début : 2024-01-09 20:30:00

À 20h30.

Durée 1h55

Attilo est poète et, comme tous les poètes, c’est un grand rêveur. Chaque nuit, il fait le même rêve, celui où la femme idéale lui parle d’amour. Et voilà qu’il la rencontre, la femme de ses rêves, en chair et en os au cours d’une conférence d’un ami irakien ! Pas une minute à perdre pour la séduire. Mais Vittoria semble inaccessible et s’évapore dans la nuit.

Quand Attilo apprend que Vittoria a disparu lors de son voyage en Irak, il décide d’aller la retrouver envers et contre tout.

Un film présenté par Primissimo Piano, le ciné-club italien de l’Association Dante Alighieri.

Renseignements par téléphone (en lien).

10 Rue Jules Noriac Espace Noriac

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



