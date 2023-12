Dispositif musical portatif 10 Rue Jules Noriac Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Dispositif musical portatif 10 Rue Jules Noriac Limoges, 20 décembre 2023, Limoges. Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20

fin : 2024-01-04 Spectacle cabaret, théâtre musical. La Java des Gaspards – Maison fondée en 1994.

Pour faire le voyage d’une année sur l’autre il faut se munir d’un dispositif musical portatif. Le nôtre est un peu encombrant, souvent bruyant mais jamais ennuyant. La brouette pleine de chansons, les valises débordant de bonne humeur venez faire ce périlleux périple avec nous, laissez-vous transporter par La Java des Gaspards. Mercredi 20 décembre 2023 : 20h30

Jeudi 21 décembre 2023 : 18h00

Vendredi 22 décembre 2023 : 20h30

Samedi 23 décembre : 20h30

Dimanche 24 décembre 2023 : 20h00

Mardi 26 décembre 2023 : 20h30

Mercredi 27 décembre 2023 : 15h00

Jeudi 28 décembre 2023 : 18h00

Vendredi 29 décembre 2023 : 20h30

Samedi 30 décembre 2023 : 15h00 et 20h30

Dimanche 31 décembre 2023 : 20h00 et 22h00 Mardi 02 janvier 2024 : 20h30

Mercredi 03 janvier 2024 : 15h00

Jeudi 04 janvier 2024 : 18h00..

Spectacle cabaret, théâtre musical. La Java des Gaspards – Maison fondée en 1994.

Pour faire le voyage d’une année sur l’autre il faut se munir d’un dispositif musical portatif. Le nôtre est un peu encombrant, souvent bruyant mais jamais ennuyant. La brouette pleine de chansons, les valises débordant de bonne humeur venez faire ce périlleux périple avec nous, laissez-vous transporter par La Java des Gaspards. Mercredi 20 décembre 2023 : 20h30

Jeudi 21 décembre 2023 : 18h00

Vendredi 22 décembre 2023 : 20h30

Samedi 23 décembre : 20h30

Dimanche 24 décembre 2023 : 20h00

Mardi 26 décembre 2023 : 20h30

Mercredi 27 décembre 2023 : 15h00

Jeudi 28 décembre 2023 : 18h00

Vendredi 29 décembre 2023 : 20h30

Samedi 30 décembre 2023 : 15h00 et 20h30

Dimanche 31 décembre 2023 : 20h00 et 22h00 Mardi 02 janvier 2024 : 20h30

Mercredi 03 janvier 2024 : 15h00

Jeudi 04 janvier 2024 : 18h00.

Spectacle cabaret, théâtre musical. La Java des Gaspards – Maison fondée en 1994.

Pour faire le voyage d’une année sur l’autre il faut se munir d’un dispositif musical portatif. Le nôtre est un peu encombrant, souvent bruyant mais jamais ennuyant. La brouette pleine de chansons, les valises débordant de bonne humeur venez faire ce périlleux périple avec nous, laissez-vous transporter par La Java des Gaspards. Mercredi 20 décembre 2023 : 20h30

Jeudi 21 décembre 2023 : 18h00

Vendredi 22 décembre 2023 : 20h30

Samedi 23 décembre : 20h30

Dimanche 24 décembre 2023 : 20h00

Mardi 26 décembre 2023 : 20h30

Mercredi 27 décembre 2023 : 15h00

Jeudi 28 décembre 2023 : 18h00

Vendredi 29 décembre 2023 : 20h30

Samedi 30 décembre 2023 : 15h00 et 20h30

Dimanche 31 décembre 2023 : 20h00 et 22h00 Mardi 02 janvier 2024 : 20h30

Mercredi 03 janvier 2024 : 15h00

Jeudi 04 janvier 2024 : 18h00. EUR.

10 Rue Jules Noriac Espace Noriac

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-11 par OT Limoges Métropole Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Code postal 87000 Lieu 10 Rue Jules Noriac Adresse 10 Rue Jules Noriac Espace Noriac Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville 10 Rue Jules Noriac Limoges Latitude 45.833998 Longitude 1.25786874 latitude longitude 45.833998;1.25786874

10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/