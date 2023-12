Concert-spectacle Magie Magie 10 Rue Jules Noriac Limoges, 16 décembre 2023, Limoges.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 20:30:00

fin : 2023-12-16

Un concert magique et comique vous attend ! La harpiste et chanteuse Amaëlle Savary et le violoniste Baptiste Jean vous proposent de partir avec eux l’espace d’une heure.

Mélangeant tour à tour magie, musiques de films, musiques classiques, chansons françaises et danse, les deux artistes vous feront oublier les tracas de la vie quotidienne en vous emmenant dans leur univers.

Que diriez-vous de voir disparaître une sardine à l’huile ou d’essayer de voler comme Peter Pan ?

Venez et vous verrez .Ce concert-spectacle s’adresse à un public de tous âges..

Un concert magique et comique vous attend ! La harpiste et chanteuse Amaëlle Savary et le violoniste Baptiste Jean vous proposent de partir avec eux l’espace d’une heure.

Mélangeant tour à tour magie, musiques de films, musiques classiques, chansons françaises et danse, les deux artistes vous feront oublier les tracas de la vie quotidienne en vous emmenant dans leur univers.

Que diriez-vous de voir disparaître une sardine à l’huile ou d’essayer de voler comme Peter Pan ?

Venez et vous verrez .Ce concert-spectacle s’adresse à un public de tous âges.

Un concert magique et comique vous attend ! La harpiste et chanteuse Amaëlle Savary et le violoniste Baptiste Jean vous proposent de partir avec eux l’espace d’une heure.

Mélangeant tour à tour magie, musiques de films, musiques classiques, chansons françaises et danse, les deux artistes vous feront oublier les tracas de la vie quotidienne en vous emmenant dans leur univers.

Que diriez-vous de voir disparaître une sardine à l’huile ou d’essayer de voler comme Peter Pan ?

Venez et vous verrez .Ce concert-spectacle s’adresse à un public de tous âges.

EUR.

10 Rue Jules Noriac Espace Noriac

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par OT Limoges Métropole