Le Centre de la mémoire d’Oradour a le plaisir de vous inviter à une lecture-concert, intitulée Objets, mémoire et transmission.

Au cours de la soirée, la lecture d’un texte de Marcel Proust sera faite par Philippe BERTIN.

Il sera accompagné par la violoniste Sue-Anne LEE et le pianiste Guillaume BELLOM.

Cette lecture-concert se déroulera le 9 décembre 2023 à 20h30 au sein de l’Espace Noriac de Limoges.

Cet événement culturel est gratuit, mais la réservation est conseillée à l’adresse mail suivante : education@oradour.org ou par téléphone au 05.55.430.438..

The Centre de la mémoire d?Oradour is pleased to invite you to a lecture-concert entitled Objets, mémoire et transmission.

During the evening, Philippe BERTIN will read a text by Marcel Proust.

He will be accompanied by violinist Sue-Anne LEE and pianist Guillaume BELLOM.

This reading-concert will take place on December 9, 2023 at 8:30pm at the Espace Noriac in Limoges.

This cultural event is free of charge, but reservations are recommended at education@oradour.org or by telephone on 05.55.430.438.

El Centro de la Memoria de Oradour tiene el placer de invitarle a la lectura y al concierto Objetos, memoria y transmisión.

Durante la velada, Philippe Bertin leerá un texto de Marcel Proust.

Le acompañarán la violinista Sue-Anne LEE y el pianista Guillaume BELLOM.

Esta lectura-concierto tendrá lugar el 9 de diciembre de 2023 a las 20:30 h en el Espace Noriac de Limoges.

Este acto cultural es gratuito, pero se recomienda reservar en la siguiente dirección de correo electrónico: education@oradour.org o por teléfono en el 05.55.430.438.

Das Centre de la mémoire d?Oradour freut sich, Sie zu einer Konzertlesung mit dem Titel Objets, mémoire et transmission einladen zu können.

Im Laufe des Abends wird Philippe BERTIN einen Text von Marcel Proust vorlesen.

Er wird von der Geigerin Sue-Anne LEE und dem Pianisten Guillaume BELLOM begleitet.

Die Lesung und das Konzert finden am 9. Dezember 2023 um 20.30 Uhr im Espace Noriac in Limoges statt.

Diese kulturelle Veranstaltung ist kostenlos, aber eine Reservierung wird unter folgender E-Mail-Adresse empfohlen: education@oradour.org oder telefonisch unter 05.55.430.438.

