Big Brain Show – La Biodiversité dans tous ses états 10 Rue Jules Noriac Limoges, 5 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le Big Brain Show, c’est une conférence nouvelle génération ! Un événement alliant connaissances, sciences et divertissement inspiré des talk-shows et des émissions télévisées des années 90-2000.

La soirée se divise en trois parties :

– Conférence de Gilles Bœuf sur la thématique « La biodiversité dans tous ses états ». Gilles Bœuf est biologiste, professeur à Sorbonne Université, président du centre d’études et d’expertise en biomimétisme (CEEBIOS) et professeur invité au Collège de France.

– Un jeu télévisé grandeur nature se déroulant en trois manches. Les participants seront tirés au sort après inscription à l’événement. A la clé : des lots à gagner !

– Le quart d’heure talent : des initiatives locales liées à la thématique du conférencier sous les projecteurs le temps d’une présentation.

Les intervenants : La Cité des Insectes et Iet In Planta

Réservation conseillée..

2023-12-05 fin : 2023-12-05 20:30:00. EUR.

10 Rue Jules Noriac

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Big Brain Show is a new-generation conference! An event combining knowledge, science and entertainment, inspired by the talk shows and TV programs of the 90s and 2000s.

The evening is divided into three parts:

– Gilles B?uf’s talk on « Biodiversity in all its states ». Gilles B?uf is a biologist, professor at Sorbonne University, president of the Centre d?études et d?expertise en biomimétisme (CEEBIOS) and visiting professor at the Collège de France.

– A life-size TV game show in three rounds. Participants will be drawn at random after registering for the event. Prizes to be won!

– Le quart d?heure talent: local initiatives linked to the speaker?s theme in the spotlight for the duration of a presentation.

Speakers: La Cité des Insectes and Iet In Planta

Reservations recommended.

The Big Brain Show es una conferencia de nueva generación Un evento que combina conocimiento, ciencia y entretenimiento inspirado en los talk shows y programas de televisión de los años 90 y 2000.

La velada se divide en tres partes:

– Una conferencia de Gilles Bœuf sobre el tema « La biodiversidad en todas sus formas ». Gilles Bœuf es biólogo, profesor en la Universidad de la Sorbona, presidente del Centro de Estudios y Expertos en Biomimetismo (CEEBIOS) y profesor invitado en el Collège de France.

– Un concurso a escala real que se desarrollará en tres rondas. Los participantes serán elegidos al azar tras inscribirse en el evento. Premios en juego

– Le quart d’heure talent: las iniciativas locales relacionadas con el tema del ponente serán el centro de atención durante una presentación.

Los ponentes: La Cité des Insectes e Iet In Planta

Se recomienda reservar.

Die Big Brain Show ist eine Konferenz der neuen Generation! Eine Veranstaltung, die Wissen, Wissenschaft und Unterhaltung verbindet und von den Talkshows und Fernsehsendungen der 90er und 2000er Jahre inspiriert ist.

Der Abend ist in drei Teile gegliedert:

– Vortrag von Gilles B?uf zum Thema « Biodiversität in all ihren Zuständen ». Gilles B?uf ist Biologe, Professor an der Sorbonne Université, Präsident des Centre d’études et d’expertise en biomimétisme (CEEBIOS) und Gastprofessor am Collège de France.

– Ein lebensgroßes Fernsehspiel, das in drei Runden abläuft. Die Teilnehmer werden nach Anmeldung zur Veranstaltung ausgelost. Es gibt tolle Preise zu gewinnen!

– Talentviertelstunde: Lokale Initiativen, die mit dem Thema des Redners in Verbindung stehen, werden im Rahmen einer Präsentation ins Rampenlicht gestellt.

Die Referenten: La Cité des Insectes und Iet In Planta

Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Limoges Métropole