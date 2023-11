Building – Une pièce de Léonore Confino 10 Rue Jules Noriac Limoges, 23 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le théâtre de La Batelle présente l’Atelier Garance dans Bulding. Un spectacle mis en scène par Mohamed Maâch.

Treize étages, treize univers …

Nous sommes chez Consulting Conseil, une entreprise qui a pour mission absurde de coacher les coachs, de conseiller les conseillers … Suivant la chronologie d’une journée de travail, on s’élève dans le building d’étage en étage, où l’on s’agite, prospecte, déjeune, brainstorme …

Au rythme des pigeons qui s’écrasent sur les baies vitrées.

Avec « Building », Léonore Confino signe une comédie piquante, caustique, un rien déjantée sur un certain monde du travail, écrite en 2011, inspirée par un expérience vécue !

Réservation auprès de La Batelle : http://www.labatelle.com/

Durée : 1h40

Public : Tout public.

2023-11-23 fin : 2023-11-25 . EUR.

10 Rue Jules Noriac Espace Noriac

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Théâtre de La Batelle presents Atelier Garance in Bulding. A show directed by Mohamed Maâch.

Thirteen floors, thirteen universes …

We’re at Consulting Conseil, a company whose absurd mission is to coach coaches, advise advisors… Following the chronology of a working day, we rise through the building from floor to floor, where we hustle, prospect, lunch, brainstorm…

To the rhythm of the pigeons crashing on the bay windows.

Léonore Confino’s « Building » is a piquant, caustic, slightly madcap comedy about a certain world of work, written in 2011 and inspired by real-life experience!

Reservations at La Batelle: http://www.labatelle.com/

Running time: 1h40

Public: All audiences

Théâtre de La Batelle presenta Atelier Garance en Bulding. Dirigido por Mohamed Maâch.

Trece pisos, trece mundos …

Estamos en Consulting Conseil, una empresa cuya absurda misión es entrenar a coaches, asesorar a consejeros … Siguiendo la cronología de una jornada laboral, recorremos el edificio de planta en planta, donde nos apresuramos, prospectamos, almorzamos, intercambiamos ideas…

Al ritmo de las palomas que chocan contra los ventanales.

Edificio », de Léonore Confino, es una comedia picante, cáustica y un tanto disparatada sobre cierto mundo laboral, escrita en 2011 e inspirada en una experiencia real

Reservas en La Batelle: http://www.labatelle.com/

Duración: 1 hora 40 minutos

Público: todos los públicos

Das Théâtre de La Batelle präsentiert das Atelier Garance in Bulding. Eine Aufführung unter der Regie von Mohamed Maâch.

Dreizehn Stockwerke, dreizehn Universen …

Wir befinden uns bei Consulting Conseil, einem Unternehmen, das die absurde Aufgabe hat, Coaches zu coachen, Berater zu beraten … Der Chronologie eines Arbeitstages folgend, steigen wir im Gebäude von Stockwerk zu Stockwerk auf, wo wir uns herumtreiben, Kunden werben, zu Mittag essen, brainstormen …

Im Rhythmus der Tauben, die gegen die Glasfenster krachen.

Mit « Building » hat Léonore Confino eine spritzige, ätzende, leicht überdrehte Komödie über eine gewisse Arbeitswelt geschrieben, die 2011 entstanden ist und von einem Erlebnis aus dem Leben inspiriert wurde!

Reservierung bei La Batelle: http://www.labatelle.com/

Dauer: 1h40

Publikum: Alle Zuschauer

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Limoges Métropole