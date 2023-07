Festival Eclats d’émail – BLUEGRASS LOVERS 10 Rue Jules Noriac Limoges, 19 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Voix – Dobro

À 14h30 à l’ Espace Noriac.

Typiquement bluegrass, acoustique, deux voix en harmonie et un dobro, les Bluegrass Lovers jouent des classiques de la famille Carter, Bill Monroe ou des Stanley Brothers. Initié par Joachim Florent, que l’on avait rencontré en matinale à IF à la contrebasse Solo, et Marie-Pascale Dubé, chanteuse, comédienne et réalisatrice franco-québécoise. Des chansons du quotidien qui traversent les époques et les continents. Ici, de l’ouest américain jusqu’à l’ouest de la France, une émotion et une forme de légèreté tout en finesse et en délicatesse..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

10 Rue Jules Noriac Espace Noriac

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Vocals – Dobro

At 2:30 pm at Espace Noriac.

Typically bluegrass, acoustic, two voices in harmony and a dobro, the Bluegrass Lovers play classics by the Carter Family, Bill Monroe or the Stanley Brothers. Initiated by Joachim Florent, whom we met on the IF morning show on Solo double bass, and Marie-Pascale Dubé, Franco-Quebec singer, actress and director. Everyday songs that span continents and eras. Here, from the American West to the West of France, emotion and a form of lightness all in finesse and delicacy.

Voz – Dobro

A las 14.30 h en el Espace Noriac.

Típicamente bluegrass, acústico, dos voces en armonía y un dobro, los Bluegrass Lovers tocan clásicos de la Carter Family, Bill Monroe o los Stanley Brothers. El grupo fue creado por Joachim Florent, a quien conocimos tocando el contrabajo en el programa matinal IF, y Marie-Pascale Dubé, cantante, actriz y cineasta franco-quebequense. Canciones de la vida cotidiana que abarcan épocas y continentes. Aquí, del Oeste americano al Oeste de Francia, emoción y una forma de ligereza todo en finura y delicadeza.

Stimme – Dobro

Um 14:30 Uhr im Espace Noriac.

Typisch Bluegrass, akustisch, zwei Stimmen in Harmonie und eine Dobro, die Bluegrass Lovers spielen Klassiker von der Familie Carter, Bill Monroe oder den Stanley Brothers. Initiiert von Joachim Florent, den wir in der Morningshow bei IF am Solo-Bass kennengelernt hatten, und Marie-Pascale Dubé, einer französisch-québecischen Sängerin, Schauspielerin und Regisseurin. Lieder des Alltags, die Epochen und Kontinente überqueren. Hier, vom amerikanischen Westen bis in den Westen Frankreichs, eine Emotion und eine Form von Leichtigkeit, ganz fein und zart.

