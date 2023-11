Carte blanche à Ortanz 10 Rue Jules Noriac Limoges, 18 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 14h30 et 20h30.

Durée 2h à 2h30.

Improvisation musique et danse.

À 14h30 :

Atelier de sensibilisation et d’initiation à la pratique de l’improvisation en musique et en danse, suivi d’une « JAM musique/danse en public » Jeux d’improvisation avec les membres d’Ortanz.

À 20h30 :

Soirée performances # 2 « Improviser, ça ne s’improvise pas – Grandes formes » Deux ou trois performances musique et/ou danse,élaborées à partir d’une démarche d’improvisation par des artistes membres ou proches du collectif Ortanz.

Tarif : participation libre.

Réservations obligatoire par téléphone ou par mail (en lien)..

10 Rue Jules Noriac Espace Noriac

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 2:30pm and 8:30pm.

Running time 2h to 2h30.

Music and dance improvisation.

2:30 pm:

Awareness-raising workshop and introduction to the practice of improvisation in music and dance, followed by a « JAM musique/danse en public » Improvisation games with members of Ortanz.

8:30pm:

Performance evening # 2 « Improviser, ça ne s’improvise pas – Grandes formes » Two or three music and/or dance performances, based on an improvisational approach by artists who are members or close associates of the Ortanz collective.

Price: free participation.

Reservations required by phone or e-mail (link).

A las 14h30 y a las 20h30.

Duración de 2h a 2h30.

Música y danza improvisadas.

14h30:

Taller de sensibilización e introducción a la práctica de la improvisación en música y danza, seguido de un « JAM música/danza en público » Juegos de improvisación con los miembros de Ortanz.

20.30 h:

Noche de espectáculos n°2 « La improvisación no se improvisa – Grandes formes » Dos o tres espectáculos de música y/o danza, desarrollados a partir de un enfoque de improvisación por artistas miembros o próximos al colectivo Ortanz.

Precio: entrada gratuita.

Reserva obligatoria por teléfono o correo electrónico (enlace).

Um 14.30 Uhr und 20.30 Uhr.

Dauer 2 bis 2,5 Stunden.

Improvisation Musik und Tanz.

Um 14:30 Uhr:

Workshop zur Sensibilisierung und Einführung in die Praxis der Improvisation in Musik und Tanz, gefolgt von einem « JAM Musik/Tanz in der Öffentlichkeit » Improvisationsspiele mit den Mitgliedern von Ortanz.

Um 20.30 Uhr :

Soirée performances # 2 » Improviser, ça ne s’improvise pas – Grandes formes » Zwei oder drei Musik- und/oder Tanzperformances,die auf der Grundlage eines Improvisationsansatzes von Künstlern, die Mitglieder des Ortanz-Kollektivs sind oder diesem nahestehen, erarbeitet wurden.

Tarif: freie Teilnahme.

Reservierungen sind per Telefon oder E-Mail (Link) erforderlich.

