Carte blanche à Ortanz 10 Rue Jules Noriac Limoges, 17 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 20h30.

Durée 2h à 2h30.

Improvisation musique et danse.

Soirée performances # 1« Improviser, ça ne s’improvise pas – Petites formes » Six à huit performances musique et/ou danse improvisées, d’une durée maximum de 15 minutes chacune.

Tarif : participation libre.

Réservations obligatoire par téléphone ou par mail (en lien)..

10 Rue Jules Noriac Espace Noriac

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 8:30pm.

Duration 2h to 2h30.

Music and dance improvisation.

Soirée performances # 1″ Improvisation, ça ne s’improvise pas – Petites formes » Six to eight improvised music and/or dance performances, each lasting a maximum of 15 minutes.

Price: free participation.

Reservations required by phone or e-mail (link).

A las 20.30 h.

Duración de 2h a 2h30.

Música y danza improvisadas.

Noche de espectáculos n° 1 « La improvisación no se improvisa – Pequeñas formas » De seis a ocho espectáculos de música y/o danza improvisada, cada uno de una duración máxima de 15 minutos.

Precio: participación libre.

Reserva obligatoria por teléfono o correo electrónico (enlace).

Um 20:30 Uhr.

Dauer 2 bis 2,5 Stunden.

Improvisation Musik und Tanz.

Soirée performances # 1″ Improviser, ça ne s’improvise pas – Petites formes » Sechs bis acht improvisierte Musik- und/oder Tanzperformances mit einer Dauer von jeweils maximal 15 Minuten.

Tarif: Teilnahme frei.

Reservierungen per Telefon oder E-Mail (Link) erforderlich.

