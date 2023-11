Carte blanche à Ortanz 10 Rue Jules Noriac Limoges, 16 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 20h30.

Durée 2h à 2h30.

Improvisation musique et danse.

L’improvisation, un jeu d’enfants » : Découverte ludique de l’improvisation, défis tirés au sort, jeux avec la participation des membres du collectif Ortanz et du public.

Tarif : participation libre.

Réservations obligatoire par téléphone ou par mail (en lien)..

10 Rue Jules Noriac Espace Noriac

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 8:30pm.

Duration 2h to 2h30.

Music and dance improvisation.

L’improvisation, un jeu d’enfants » (Improvisation is child’s play): playful discovery of improvisation, challenges drawn at random, games with the participation of members of the Ortanz collective and the audience.

Price: free participation.

Reservations required by phone or e-mail (link).

A las 20.30 h.

Duración de 2h a 2h30.

Música y danza improvisadas.

L’improvisation, un jeu d’enfants » (La improvisación, un juego de niños): una forma lúdica de descubrir la improvisación, con retos sorteados al azar y juegos en los que participan los miembros del colectivo Ortanz y el público.

Precio: entrada gratuita.

Reserva obligatoria por teléfono o correo electrónico (enlace).

Um 20:30 Uhr.

Dauer 2 bis 2,5 Stunden.

Improvisation Musik und Tanz.

L’improvisation, un jeu d’enfants »: Spielerische Entdeckung der Improvisation, ausgeloste Herausforderungen, Spiele mit Beteiligung der Mitglieder des Ortanz-Kollektivs und des Publikums.

Tarif: freie Teilnahme.

Reservierungen per Telefon oder E-Mail (als Link) erforderlich.

