Parfum de femme (Profumo di donna) 10 Rue Jules Noriac Limoges, 14 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 20h30

Durée 1h43

Un film de Dino Risi (1974) d’après le roman Parfum de femme de Giovanni Arpino. Avec Vittorio Gassman, Alessandro Momo, Agostina Belli.

Un jeune officier d’ordonnance est chargé de tenir compagnie à un ancien capitaine devenu aveugle, obsédé par les femmes et tenté par le suicide. Un portrait à l’eau-forte qui traduit l’état d’esprit d’un homme refusant de voir ce que son infirmité lui prend, à savoir sa fierté, son assurance, sa virilité et son autorité. Si Fausto joue les comiques, c’est pour mieux dissimuler son amertume. Impérial, agressif et angoissé, Vittorio Gassman l’interprète avec un immense talent.

Réservation obligatoire par mail ou par téléphone (en lien)

Tarifs ci-dessous..

2023-11-14 fin : 2023-11-14 . EUR.

10 Rue Jules Noriac Espace Noriac

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 8:30 pm

Running time 1h43

A film by Dino Risi (1974) based on the novel Parfum de femme by Giovanni Arpino. With Vittorio Gassman, Alessandro Momo, Agostina Belli.

A young orderly is assigned to keep company with a former captain who has become blind, obsessed with women and tempted by suicide. This etching portrays the state of mind of a man who refuses to see what his infirmity has taken from him: his pride, his self-assurance, his virility and his authority. If Fausto plays the comedian, it’s to better conceal his bitterness. Vittorio Gassman, imperial, aggressive and anguished, plays him with immense talent.

Reservations required by e-mail or telephone (link)

Prices below.

A las 20h30

Duración 1h43

Una película de Dino Risi (1974) basada en la novela Parfum de femme de Giovanni Arpino. Con Vittorio Gassman, Alessandro Momo, Agostina Belli.

A un joven ordenanza se le pide que haga compañía a un antiguo capitán que se ha quedado ciego, obsesionado con las mujeres y tentado por el suicidio. Este grabado retrata el estado de ánimo de un hombre que se niega a ver lo que su discapacidad le ha arrebatado: su orgullo, su confianza en sí mismo, su virilidad y su autoridad. Si Fausto se hace el cómico, es para disimular mejor su amargura. Vittorio Gassman, imperial, agresivo y angustiado, lo interpreta con inmenso talento.

Reserva obligatoria por correo electrónico o teléfono (enlace)

Precios más abajo.

Um 20:30 Uhr

Dauer 1 Stunde 43 Minuten

Ein Film von Dino Risi (1974) nach dem Roman Parfum de femme von Giovanni Arpino. Mit Vittorio Gassman, Alessandro Momo, Agostina Belli.

Ein junger Ordonnanzoffizier wird beauftragt, einem ehemaligen Hauptmann Gesellschaft zu leisten, der erblindet ist, von Frauen besessen ist und versucht, Selbstmord zu begehen. Ein radiertes Porträt, das den Gemütszustand eines Mannes widerspiegelt, der sich weigert, zu sehen, was ihm seine Behinderung nimmt: seinen Stolz, sein Selbstbewusstsein, seine Männlichkeit und seine Autorität. Fausto spielt den Komiker, um seine Verbitterung besser zu verbergen. Vittorio Gassman spielt ihn imperial, aggressiv und ängstlich mit großem Talent.

Reservierung per E-Mail oder Telefon (Link) erforderlich

Preisliste unten.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Limoges Métropole