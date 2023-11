Concert Gala de Musique Classique 10 Rue Jules Noriac Limoges, 12 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 15h

Durée 2h

Concert caritatif de musique classique avec la participation d’artistes d’opéra originaires d’Ukraine. Ce concert est organisé par l’association UKRAÏNKA à Limoges au profit de ses actions : la moitié des recettes sera utilisée pour l’organisation de la fête de Noël pour des enfants ukrainiens à Limoges, l’autre moitié servira à payer les frais de transport du convoi humanitaire en Ukraine.

Réservation obligatoire par mail ou par téléphone (en lien)

Tarifs ci-dessous..

10 Rue Jules Noriac Espace Noriac

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



3pm

Duration 2h

Charity concert of classical music featuring opera artists from the Ukraine. This concert is organized by the UKRAÏNKA association in Limoges to benefit its actions: half the proceeds will be used to organize a Christmas party for Ukrainian children in Limoges, and the other half to pay for the transport costs of the humanitarian convoy to Ukraine.

Reservations required by e-mail or telephone (link)

Prices below.

15h00

Duración: 2 horas

Concierto benéfico de música clásica con artistas de ópera ucranianos. Este concierto está organizado por la asociación UKRAÏNKA de Limoges en beneficio de sus actividades: la mitad de la recaudación se destinará a la organización de una fiesta de Navidad para los niños ucranianos de Limoges, y la otra mitad servirá para pagar los gastos de transporte del convoy humanitario a Ucrania.

Reserva obligatoria por correo electrónico o teléfono (enlace)

Precios a continuación.

Um 15 Uhr

Dauer 2 Std

Benefizkonzert mit klassischer Musik unter Mitwirkung von Opernkünstlern aus der Ukraine. Dieses Konzert wird von der Vereinigung UKRAÏNKA in Limoges zugunsten ihrer Aktionen organisiert: Die Hälfte der Einnahmen wird für die Organisation der Weihnachtsfeier für ukrainische Kinder in Limoges verwendet, die andere Hälfte wird für die Transportkosten des Hilfskonvois in die Ukraine verwendet.

Reservierung per E-Mail oder Telefon (als Link) erforderlich

Tarife unten.

