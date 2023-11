Le Circuit Ordinaire 10 Rue Jules Noriac Limoges, 9 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 20h

Durée 1h15

Un polar à l’humour féroce. Une confrontation qui part en sucette… Un commissaire du gouvernement, chargé de la sécurité intérieure, fait subir un interrogatoire à un dénonciateur. Mais ce dernier, fier de l’être, ne cache pas son plaisir de dénoncer. La pièce nous entraîne ainsi, de l’intérieur, dans la logique impitoyable et finalement absurde de l’activité « ordinaire » d’une dictature, jusqu’à l’extraordinaire retournement d’un processus prisonnier de ses propres mécanismes.

10 Rue Jules Noriac Espace Noriac

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



8pm

Duration 1h15

A thriller with a fierce sense of humor. A confrontation that gets out of hand… A government commissioner in charge of internal security interrogates a whistle-blower. But the whistleblower, proud of it, makes no secret of his pleasure in denouncing. The play takes us inside the ruthless and ultimately absurd logic of the « ordinary » activities of a dictatorship, until the extraordinary reversal of a process trapped in its own mechanisms.

20h00

Duración 1h15

Un thriller con un feroz sentido del humor. Un enfrentamiento que se va de las manos… Un comisario del gobierno encargado de la seguridad interior somete a interrogatorio a un delator. Pero el denunciante, orgulloso de ello, no oculta el placer que le produce dar el soplo. La obra nos adentra en la lógica despiadada y, en última instancia, absurda de las actividades « ordinarias » de una dictadura, culminando en la extraordinaria inversión de un proceso atrapado en sus propios mecanismos.

Um 20 Uhr

Dauer 1h15

Ein Krimi mit grimmigem Humor. Eine Konfrontation, die aus dem Ruder läuft… Ein Regierungskommissar, der für die innere Sicherheit zuständig ist, unterzieht einen Denunzianten einem Verhör. Doch der stolze Denunziant macht keinen Hehl aus seiner Freude an der Denunziation. Das Stück führt uns so von innen heraus in die unerbittliche und letztlich absurde Logik der « gewöhnlichen » Tätigkeit einer Diktatur, bis hin zur außergewöhnlichen Umkehrung eines Prozesses, der in seinen eigenen Mechanismen gefangen ist.

