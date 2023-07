Blind Spot – Les Zébrures d’Automne 10 Rue Jules Noriac Limoges, 27 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Théâtre création.

À 19h le 27 septembre.

À 20h le 28 septembre.

Durée 1h30.

Blind spot est un spectacle théâtral et musical en six tableaux, porté à la scène par cinq femmes artistes qui conjuguent leurs talents, leurs cultures et leur humour au service d’un nouveau conte pour notre humanité.

Blind spot est une traversée poétique et politique qui offre un nouveau regard sur notre corps social, reliant les livres non-lus et pourtant gravés dans les mémoires et les systèmes juridiques, reliant les non-dits de l’Histoire aux préjugés implicites slamés dans les séries télés ou TikTokées, scandés sur la place publique et qui s’infiltrent insidieusement jusqu’au sein des relations les plus intimes.

À partir de 15 ans..

2023-09-27 fin : 2023-09-27 . EUR.

10 Rue Jules Noriac Espace Noriac

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Theater creation.

At 7pm on September 27.

At 8pm on September 28.

Duration 1h30.

Blind spot is a theatrical and musical spectacle in six tableaux, brought to the stage by five women artists who combine their talents, cultures and humor to create a new tale for our humanity.

Blind spot is a poetic and political journey that takes a new look at our social body, linking unread books that are nonetheless engraved in our memories and legal systems, linking the unspoken words of history to implicit prejudices slammed in TV series or TikTokées, chanted in the public square and insidiously infiltrating even the most intimate relationships.

Ages 15 and up.

Creación teatral.

A las 19.00 h el 27 de septiembre.

A las 20.00 h el 28 de septiembre.

Duración 1h30.

Punto ciego es un espectáculo teatral y musical en seis partes, llevado a escena por cinco mujeres artistas que combinan sus talentos, culturas y humor para crear un nuevo relato para nuestra humanidad.

Punto ciego es un viaje poético y político que echa una nueva mirada a nuestro cuerpo social, enlazando libros no leídos que, sin embargo, están grabados en nuestras memorias y sistemas legales, enlazando las palabras no dichas de la Historia con los prejuicios implícitos vapuleados en series de televisión o TikTokées, coreados en la plaza pública e infiltrados insidiosamente hasta en las relaciones más íntimas.

Mayores de 15 años.

Theater Schöpfung.

Um 19 Uhr am 27. September.

Um 20 Uhr am 28. September.

Dauer 1,5 Stunden.

Blind spot ist ein Theater- und Musikspektakel in sechs Bildern, das von fünf Künstlerinnen auf die Bühne gebracht wird, die ihre Talente, ihre Kulturen und ihren Humor im Dienste eines neuen Märchens für unsere Menschheit vereinen.

Blind spot ist eine poetische und politische Reise, die einen neuen Blick auf unseren sozialen Körper ermöglicht, indem sie ungelesene Bücher, die in den Erinnerungen und Rechtssystemen verankert sind, mit den impliziten Vorurteilen verbindet, die in Fernsehserien oder TikTokes geäußert, auf öffentlichen Plätzen skandiert und heimtückisch bis in die intimsten Beziehungen hineingetragen werden.

Ab 15 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-04 par OT Limoges Métropole