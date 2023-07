Little Mômes Festival 10 Rue Jules Noriac Limoges, 3 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Festival jeune public à partir de 6 mois.

Représentations pour les scolaires et tous publics.

Un collectif d’artistes de la région se réunit pour la deuxième année consécutive et vous propose un programme divers et varié allant du bal traditionnel à la découverte des animaux d’un certain carnaval…., à la petite fille Myla qui va apprendre à vivre avec le souvenir de son grand-père qu’elle adorait, un conte magique, un univers féérique, des ateliers alliant l’univers du dessin et de la musique. Autant de surprises qui raviront petits et grands. Laissez-vous guider par tous ces univers…

Renseignements et réservations par téléphone..

2023-07-03 fin : 2023-07-03 18:30:00. EUR.

10 Rue Jules Noriac Espace Noriac

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Festival for young audiences from 6 months.

Performances for schools and all audiences.

For the second year running, a group of artists from the region get together to present a diverse and varied program, ranging from a traditional ball to the discovery of the animals of a certain carnival, to the little girl Myla who learns to live with the memory of her grandfather whom she adored, a magical tale, a fairytale world, and workshops combining the worlds of drawing and music. Surprises for young and old alike. Let yourself be guided by all these worlds?

Information and reservations by telephone.

Festival para jóvenes a partir de 6 meses.

Actuaciones para escuelas y todos los públicos.

Por segundo año consecutivo, un grupo de artistas de la región se han reunido para ofrecer un programa diverso que va desde un baile tradicional hasta el descubrimiento de los animales de un cierto carnaval, pasando por la niña Myla que aprende a vivir con el recuerdo de su abuelo al que adoraba, un cuento mágico, un mundo de hadas y talleres que combinan los mundos del dibujo y la música. Muchas sorpresas que harán las delicias de grandes y pequeños. Déjese llevar por todos estos mundos?

Información y reservas por teléfono.

Festival für junges Publikum ab 6 Monaten.

Aufführungen für Schulklassen und alle Zuschauer.

Ein Kollektiv von Künstlern aus der Region hat sich zum zweiten Mal in Folge zusammengefunden und bietet Ihnen ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm, das vom traditionellen Ball über die Entdeckung der Tiere eines bestimmten Karnevals bis hin zum kleinen Mädchen Myla reicht, das lernt, mit der Erinnerung an ihren Großvater zu leben, den sie so sehr liebte, ein magisches Märchen, eine märchenhafte Welt, Workshops, die die Welt des Zeichnens und der Musik verbinden. Es gibt viele Überraschungen, die Groß und Klein begeistern werden. Lassen Sie sich von all diesen Welten leiten

Informationen und Reservierungen per Telefon.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Limoges Métropole