Initiation à la pelote basque 10 rue Jean Baptiste Heugas Mauléon-Licharre, 24 août 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Philippe, éducateur sportif et joueur de pelote, vous fait découvrir la pelote basque et 4 de ses spécialités : la main nue, le xare (raquette argentine), la pala ancha et le chistera (chistera en plastique).

Accessible de 5 à 97 ans.

L’initiation se déroule sur le fronton de Mauléon et au trinquet en cas de pluie.

Réservation auprès de l’office de tourisme..

2023-08-24 fin : 2023-08-24 15:30:00. EUR.

10 rue Jean Baptiste Heugas Fronton

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Philippe, sports educator and pelota player, will introduce you to Basque pelota and 4 of its specialties: the bare hand, the xare (Argentinean racket), the pala ancha and the chistera (plastic chistera)

Accessible from 5 to 97 years old.

The initiation takes place on the fronton of Mauléon and in the trinquet in case of rain

Reservation at the tourist office.

Philippe, educador deportivo y pelotari, te introducirá en la pelota vasca y en 4 de sus especialidades: la mano desnuda, el xare (raqueta argentina), la pala ancha y la chistera (chistera de plástico)

Accesible de 5 a 97 años.

La iniciación tiene lugar en el frontón de Mauléon y en el trinquete en caso de lluvia

Reserva en la oficina de turismo.

Philippe, Sportpädagoge und Pelota-Spieler, zeigt Ihnen die baskische Pelota und vier ihrer Spezialitäten: die bloße Hand, den Xare (argentinischer Schläger), die Pala Ancha und die Chistera (Plastik-Chistera)

Zugänglich von 5 bis 97 Jahren.

Die Einführung findet auf dem Fronton von Mauléon und bei Regen auf dem Trinquet statt

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

Mise à jour le 2023-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque