Balade racontée de la vieille ville de Mauléon (haute ville) et de son château fort, capitale de la province basque de la Soule. Vous découvrirez l’histoire des Hirondelles, ces jeunes filles venues de Navarre et d’Aragon, pour travailler dans les usines d’espadrilles.Son château-fort, dont les premiers murs datent du XIIe siècle, offre un point de vue incontournable sur la cité et la vallée du Saison. Si vous tendez l’oreille, il vous expliquera comment il a failli disparaître sous le règne de Louis XIII !Réservation obligatoire. Visite assurée partir de 4 personnes inscrites. Durée 1h00..

10 Rue Jean-Baptiste Heugas Bureau d’Accueil Touristique de Mauléon

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Stroll through the old town of Mauléon (upper town) and its castle, capital of the Basque province of Soule. You will discover the history of the Swallows, these young girls who came from Navarre and Aragon to work in the espadrille factories. Its fortified castle, whose first walls date back to the 12th century, offers an inescapable view of the city and the Saison valley. If you listen carefully, he will explain how he almost disappeared under the reign of Louis XIII ! Visit guaranteed from 4 registered persons. Duration 1 hour.

Visita guiada del casco antiguo de Mauléon (ciudad alta) y su castillo fortificado, capital de la provincia vasca de Soule. Descubrirá la historia de las Hirondelles, las jóvenes que venían de Navarra y Aragón para trabajar en las fábricas de alpargatas, y su castillo fortificado, cuyos primeros muros datan del siglo XII, ofrece una vista ineludible de la ciudad y del valle del Saison. Si escucha con atención, ¡le contará cómo estuvo a punto de desaparecer bajo el reinado de Luis XIII! Visitas garantizadas para grupos a partir de 4 personas. Duración: 1 hora.

Erzählter Spaziergang durch die Altstadt von Mauléon (Oberstadt) und seine Festung, die Hauptstadt der baskischen Provinz Soule. Die Geschichte der Hirondelles, der jungen Mädchen, die aus Navarra und Aragonien kamen, um in den Espadrilles-Fabriken zu arbeiten, wird Ihnen näher gebracht. Die Burg, deren erste Mauern aus dem 12. Jahrhundert stammen, bietet einen unumgänglichen Aussichtspunkt auf die Stadt und das Tal der Saison. Wenn Sie genau hinhören, können Sie erfahren, wie die Burg unter Ludwig XIII. fast unterging!Reservierung erforderlich. Die Besichtigung ist ab 4 angemeldeten Personen gewährleistet. Dauer: 1 Stunde.

