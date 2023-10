Hiver, la légende 10 rue Henri Darras Lens, 29 décembre 2023, Lens.

Lens,Pas-de-Calais

Découvrez les spectacles de Marionnettes à fils du Théâtre Mariska à Lens !

Embarquez dans l’une de nos nombreuses aventures avec Petit Jean, Mitsou le chat et les autres personnages de nos spectacles.

Le Théâtre Mariska, ce sont des millions de sourires, de clappements de mains et de bons moments que nous partageons avec vous depuis 1984.

2023-12-29 fin : 2023-12-29 . .

10 rue Henri Darras

Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France



Discover Théâtre Mariska?s string puppet shows in Lens!

Embark on one of our many adventures with Petit Jean, Mitsou the cat and the other characters in our shows.

Théâtre Mariska has been sharing millions of smiles, claps and good times with you since 1984

Descubra los espectáculos de marionetas de hilo del Théâtre Mariska de Lens

Embárcate en una de nuestras numerosas aventuras con Petit Jean, el gato Mitsou y los demás personajes de nuestros espectáculos.

Desde 1984, el Théâtre Mariska comparte con usted millones de sonrisas, palmas y buenos momentos

Entdecken Sie die Puppentheatervorstellungen des Théâtre Mariska in Lens!

Begeben Sie sich auf eines unserer zahlreichen Abenteuer mit Petit Jean, Mitsou, der Katze, und den anderen Figuren unserer Aufführungen.

Das Mariska-Theater, das sind Millionen von Lächeln, Klatschen und schönen Momenten, die wir seit 1984 mit Ihnen teilen

Mise à jour le 2023-09-29 par Pas-de-Calais Tourisme