Scène découverte 10 rue Henri Darras Lens, 25 novembre 2023, Lens.

Lens,Pas-de-Calais

le Kastelet ouvrira ses portes pour une soirée spéciale dédiée à la découverte des talents musicaux de la région !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

10 rue Henri Darras

Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France



the Kastelet will open its doors for a special evening dedicated to discovering the region’s musical talent!

el Kastelet abrirá sus puertas para una velada especial dedicada a descubrir el talento musical de la región

wird das Kastelet seine Türen für einen besonderen Abend öffnen, der der Entdeckung von musikalischen Talenten aus der Region gewidmet ist!

Mise à jour le 2023-10-05 par Pas-de-Calais Tourisme