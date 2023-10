Retransmissions de la coupe du monde de rugby 10 rue Gustave Eiffel Chabeuil, 8 septembre 2023, Chabeuil.

Chabeuil,Drôme

À l’occasion de la Coupe du Monde de rugby, la brasserie vous réserve une expérience culinaire exceptionnelle ! Plongez dans une ambiance enflammée tandis qu’un écran géant diffusera les matches en direct !.

2023-09-08 20:30:00 fin : 2023-09-08 . .

10 rue Gustave Eiffel Brasserie La Pleine Lune

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To celebrate the Rugby World Cup, the brasserie offers an exceptional culinary experience! Immerse yourself in a fiery atmosphere, while a giant screen broadcasts the matches live!

Con motivo de la Copa del Mundo de Rugby, la brasserie le reserva una experiencia culinaria excepcional Sumérjase en un ambiente fogoso mientras una pantalla gigante retransmite los partidos en directo

Anlässlich der Rugby-Weltmeisterschaft hält die Brasserie ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis für Sie bereit! Tauchen Sie ein in eine feurige Atmosphäre, während ein Großbildschirm die Spiele live überträgt!

Mise à jour le 2023-09-05 par Valence Romans Tourisme