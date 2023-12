Cinéma Plein Air : Les 3 mousquetaires d’Artagnan 10 Rue Guadet Saint-Émilion, 21 juillet 2024, Saint-Émilion.

Saint-Émilion Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 20:30:00

fin : 2024-07-21

Pour cette 7ème édition, petite nouveauté !

En préambule de la projection, embarquez pour une conférence en présence de costumier/accessoiriste et cascadeur professionnels qui sont intervenus sur des productions tournées en Gironde et alentours

Puis, un verre de Couvent des Jacobins à la main, prenez place dans le jardin et profitez du premier volet de la Saga des 3 Mousquetaires de Martin Bourboulon.

Pour cette 7ème édition, petite nouveauté !

En préambule de la projection, embarquez pour une conférence en présence de costumier/accessoiriste et cascadeur professionnels qui sont intervenus sur des productions tournées en Gironde et alentours

Puis, un verre de Couvent des Jacobins à la main, prenez place dans le jardin et profitez du premier volet de la Saga des 3 Mousquetaires de Martin Bourboulon

Pour cette 7ème édition, petite nouveauté !

En préambule de la projection, embarquez pour une conférence en présence de costumier/accessoiriste et cascadeur professionnels qui sont intervenus sur des productions tournées en Gironde et alentours

Puis, un verre de Couvent des Jacobins à la main, prenez place dans le jardin et profitez du premier volet de la Saga des 3 Mousquetaires de Martin Bourboulon

.

10 Rue Guadet Couvent des Jacobins

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par OT Saint-Emilion