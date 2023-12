NOS PETITS PENCHANTS 10 Rue Gervaiseau Villaines-la-Juhel, 24 janvier 2024, Villaines-la-Juhel.

Villaines-la-Juhel Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 20:30:00

fin : 2024-01-24

Théâtre de marionnettes.

Théâtre de marionnettes

Spectacle tout public à partir de 7 ans

Être heureux, n’est-ce pas ce que tout le monde recherche ?

Livres de développement personnels en tête des ventes sur internet, recherche du selfie parfait sur les réseaux sociaux : le bonheur est à notre époque une question intime qui touche tous les aspects de la vie mais aussi une question de représentation sociale et d’image de soi. Est-ce qu’une vie réussie est nécessairement une vie heureuse ?

Dans ce théâtre de marionnettes à l’esthétique décalée, des personnages aux petits penchants criant de vérité nous questionnent sur notre quête du bonheur. Une poésie visuelle, tendre et poignante qui en dit beaucoup plus que les mots.

EUR.

10 Rue Gervaiseau

Villaines-la-Juhel 53700 Mayenne Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-13 par eSPRIT Pays de la Loire