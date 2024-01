PROJECTION DU FILM ‘PRENDS TA ROLLS ET VA POINTER ‘ 10 rue Georges Rémy Saint-Nicolas-de-Port, samedi 20 janvier 2024.

Saint-Nicolas-de-Port Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi 2024-01-20 14:30:00

fin : 2024-01-20 17:00:00

Dans le cadre de ses PROJECTIONS à l’ancienne le Musée du Cinéma et de la Photographie vous propose, Prends ta Rolls et va pointer de Richard Balducci : Ouvrier chez un négociant en vins, Camille Vignault profite de ses congés pour rendre visite à Alphonse, l’un de ses cousins, vigneron dans le Roussillon. Par un heureux hasard, il devient le propriétaire d’une vieille Rolls Royce et, se sentant pousser des ailes, décide de voyager en famille…

Entrée libre, réservation conseillée.Tout public

0 EUR.

10 rue Georges Rémy

Saint-Nicolas-de-Port 54210 Meurthe-et-Moselle Grand Est



