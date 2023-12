PROJECTION DU FILM ‘CLAIR DE FEMME’ 10 rue Georges Rémy Saint-Nicolas-de-Port Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Saint-Nicolas-de-Port PROJECTION DU FILM ‘CLAIR DE FEMME’ 10 rue Georges Rémy Saint-Nicolas-de-Port, 16 décembre 2023, Saint-Nicolas-de-Port. Saint-Nicolas-de-Port Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-16 14:30:00

fin : 2023-12-16 17:00:00 Dans le cadre de ses « PROJECTIONS à l’ancienne », le Musée du Cinéma et de la Photographie vous propose le film « Clair de Femme » de Costa Gavras : Errant dans les rues de Paris, un homme dont l’épouse est mourante rencontre une femme, marquée elle aussi par la souffrance..

Dans le cadre de ses « PROJECTIONS à l’ancienne », le Musée du Cinéma et de la Photographie vous propose le film « Clair de Femme » de Costa Gavras : Errant dans les rues de Paris, un homme dont l’épouse est mourante rencontre une femme, marquée elle aussi par la souffrance.Tout public 0 EUR.

10 rue Georges Rémy

Saint-Nicolas-de-Port 54210 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Mise à jour le 2023-12-11 par MEURTHE ET MOSELLE TOURISME Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Saint-Nicolas-de-Port Autres Code postal 54210 Lieu 10 rue Georges Rémy Adresse 10 rue Georges Rémy Ville Saint-Nicolas-de-Port Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville 10 rue Georges Rémy Saint-Nicolas-de-Port Latitude 48.6316584355711 Longitude 6.29016589947508 latitude longitude 48.6316584355711;6.29016589947508

10 rue Georges Rémy Saint-Nicolas-de-Port Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-nicolas-de-port/