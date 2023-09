HIMALAYA MÉCONNU ENTRE BHOUTAN ET MYANMAR 10 rue Georges Rémy Saint-Nicolas-de-Port, 14 octobre 2023, Saint-Nicolas-de-Port.

Saint-Nicolas-de-Port,Meurthe-et-Moselle

Le Musée du Cinéma et de la Photographie propose une conférence-projection animée par Alain Wodey et illustrée par un film. Alain Wodey définit l’aventure comme étant surtout la rencontre avec les autres. Cinéaste indépendant, conférencier très tôt, en autodidacte, il se lance dans la réalisation de reportages photographiques sur la Norvège, Finlande, Maroc, Tunisie… Le début d’une longue et belle aventure.

1972 est l’année décisive. Avec trois équipiers il se rend, par la route, en Inde, dans les états interdits et mal connus de l’Assam et du Meghalaya. Il en ramènera des documents filmés totalement inédits sur des populations vivant dans les montagnes aux frontières de la Chine et de la Birmanie (Myanmar, maintenant). D’autres expéditions suivront également au Cachemire et au Ladakh… Deux films à succès ont été également réalisés sur les Vosges (Mes Racines les Vosges) et l’Irlande (Irlande, île de toutes les passions). Mais, il n’a de cesse de parcourir inlassablement l’Asie en se limitant essentiellement au Nord-Est de l’Inde et à l’Indonésie ou il effectue de longs et fréquents séjours. Passionné par les minorités ethniques il partage très souvent leur quotidien. Mettant à profit ses connaissances, son expérience, ses liens d’amitiés et ses rencontres acquises sur le terrain, en témoin de son temps, il rend compte et témoigne au travers de plusieurs documentaires profondément humains présentés sous l’égide de Connaissance du Monde, puis tout récemment à Altaïr-conférences.

Entre Bhoutan et Myanmar, Himalaya méconnu est son dernier film. Son rêve de près de 40 ans est enfin réalisé en vous faisant découvrir un état himalayen encore très peu connu et qu’il a côtoyé de nombreuses fois avant de pouvoir s’y rendre.

En effet, si certains états du N.E. de l’Inde se sont ouverts assez vite au monde extérieur, celui de l’Arunachal Pradesh, situé entre le royaume du Bhoutan et le Myanmar (Birmanie), également appelé parfois La Porte de la Sérénité, est longtemps demeuré mystérieux car fermé aussi bien aux étrangers qu’aux habitants de l’Inde qui ignoraient quasiment son existence. Cet isolement a suscité bien des interrogations, des convoitises, fait rêver quantité d’aventuriers, de voyageurs, de conquérants…

Vous allez admirer en parcourant de nombreux itinéraires dans les vastes forêts tropicales humides, les vallées profondes et les hautes montagnes, la grande variété et diversité de cet état, depuis l’immense plaine du Brahmapoutre aux frontières de la Région Autonome du Tibet et du Myanmar. Ce sera aussi l’occasion de partager de chaleureux moments de vie parmi des communautés de culture tibétaine et certaines populations tribales dépositaires de riches, étonnantes et très variées traditions culturelles, mais aussi religieuses.

Un film étonnant et rare car un des tous premiers réalisés depuis l’indépendance de l’Inde.. Tout public

Samedi 2023-10-14 14:30:00 fin : 2023-10-14 17:00:00. 0 EUR.

10 rue Georges Rémy Musée du Cinéma et de la Photographie

Saint-Nicolas-de-Port 54210 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Musée du Cinéma et de la Photographie offers a lecture-projection hosted by Alain Wodey and illustrated by a film. Alain Wodey defines adventure as being above all the encounter with others. A self-taught filmmaker and lecturer from an early age, he began making photographic reports on Norway, Finland, Morocco, Tunisia… The start of a long and beautiful adventure.

1972 was the decisive year. With three team members, he travelled by road to India, to the forbidden and little-known states of Assam and Meghalaya. He brought back unprecedented film footage of people living in the mountains on the borders of China and Burma (now Myanmar). Other expeditions followed in Kashmir and Ladakh… Two successful films have also been made about the Vosges (Mes Racines les Vosges) and Ireland (Irlande, île de toutes les passions). However, he never ceases to travel extensively throughout Asia, essentially confining himself to northeast India and Indonesia, where he makes long and frequent visits. Fascinated by ethnic minorities, he often shares their daily lives. Making the most of his knowledge, experience, friendships and encounters acquired in the field, as a witness of his time, he reports and bears witness through several profoundly human documentaries presented under the aegis of Connaissance du Monde, and most recently at Altaïr-conférences.

Between Bhutan and Myanmar, Himalaya méconnu is his latest film. His dream of almost 40 years has finally come true, as he brings you a glimpse of a Himalayan state that is still little-known, and which he visited many times before being able to go there.

While some states in north-eastern India opened up to the outside world relatively quickly, Arunachal Pradesh, located between the kingdom of Bhutan and Myanmar (Burma) and sometimes referred to as the Gateway to Serenity, remained mysterious for a long time, closed to both foreigners and locals, who were virtually unaware of its existence. This isolation has been the source of many questions and desires, and the stuff of dreams for adventurers, travelers and conquerors alike?

As you travel through the vast tropical rainforests, deep valleys and high mountains, you will admire the great variety and diversity of this state, from the immense Brahmaputra plain to the borders of the Tibetan Autonomous Region and Myanmar. It will also be an opportunity to share warm moments of life among communities of Tibetan culture and certain tribal populations custodians of rich, astonishing and very varied cultural traditions, as well as religious ones.

An astonishing and rare film, one of the very first made since India?s independence.

El Musée du Cinéma et de la Photographie ofrece una charla y una proyección a cargo de Alain Wodey, ilustrada con una película. Alain Wodey define la aventura sobre todo como el encuentro con el otro. Cineasta y conferenciante autodidacta desde muy joven, comenzó a realizar reportajes fotográficos sobre Noruega, Finlandia, Marruecos, Túnez y otros lugares. El comienzo de una larga y hermosa aventura.

1972 fue el año decisivo. Con tres miembros de su equipo, viajó por carretera a la India, a los estados prohibidos y poco conocidos de Assam y Meghalaya. Trajo de vuelta imágenes cinematográficas completamente nuevas de las gentes que viven en las montañas de la frontera entre China y Birmania (actual Myanmar). Siguieron otras expediciones en Cachemira y Ladakh… También ha rodado con éxito dos películas sobre los Vosgos (Mes Racines les Vosges) e Irlanda (Irlande, île de toutes les passions). Pero nunca ha dejado de viajar por Asia, limitándose esencialmente al noreste de la India e Indonesia, donde realiza largas y frecuentes visitas. Apasionado de las minorías étnicas, comparte a menudo su vida cotidiana. Aprovechando sus conocimientos, experiencia, amistades y encuentros sobre el terreno, como testigo de su tiempo, informa y da testimonio a través de varios documentales profundamente humanos presentados bajo los auspicios de Connaissance du Monde, y más recientemente en Altaïr-conférences.

Entre Bután y Myanmar, Himalaya méconnu es su última película. Su sueño de casi 40 años por fin se ha hecho realidad, ya que nos trae una visión de un estado del Himalaya que todavía es poco conocido, y que él visitó muchas veces antes de poder ir allí.

Mientras que algunos estados del noreste de la India se abrieron al mundo exterior con bastante rapidez, Arunachal Pradesh, situado entre el reino de Bután y Myanmar (Birmania) y denominado a veces la Puerta de la Serenidad, siguió siendo un misterio durante mucho tiempo, cerrado tanto a los extranjeros como a los habitantes de la India, que prácticamente desconocían su existencia. Este aislamiento ha suscitado muchas preguntas y deseos, y ha inspirado los sueños de muchos aventureros, viajeros y conquistadores..

Al recorrer las vastas selvas tropicales, los profundos valles y las altas montañas, admirará la gran variedad y diversidad de este Estado, desde la inmensa llanura del Brahmaputra hasta las fronteras de la Región Autónoma del Tíbet y Myanmar. También será la ocasión de compartir momentos entrañables de la vida entre comunidades de cultura tibetana y ciertas poblaciones tribales depositarias de tradiciones culturales y religiosas ricas, asombrosas y muy variadas.

Una película asombrosa y poco común, una de las primeras realizadas desde la independencia de la India.

Das Museum für Film und Fotografie bietet eine von Alain Wodey geleitete und mit einem Film illustrierte Konferenz-Projektion an. Alain Wodey definiert das Abenteuer vor allem als die Begegnung mit anderen Menschen. Als unabhängiger Filmemacher und sehr früher Vortragsredner begann er als Autodidakt, Fotoreportagen über Norwegen, Finnland, Marokko, Tunesien usw. zu machen. Der Beginn eines langen und schönen Abenteuers.

1972 ist das entscheidende Jahr. Mit drei Teamkollegen reist er auf dem Landweg nach Indien, in die verbotenen und wenig bekannten Staaten Assam und Meghalaya. Von dort brachte er völlig neue Filmdokumente über die Menschen mit, die in den Bergen an der Grenze zu China und Burma (heute Myanmar) leben. Weitere Expeditionen nach Kaschmir und Ladakh folgten ebenfalls… Zwei erfolgreiche Filme wurden auch über die Vogesen (Mes Racines les Vosges) und Irland (Irlande, île de toutes les passions) gedreht. Er reist jedoch unermüdlich durch Asien, wobei er sich hauptsächlich auf den Nordosten Indiens und Indonesien beschränkt, wo er lange und häufige Aufenthalte absolviert. Seine Leidenschaft gilt den ethnischen Minderheiten, deren Alltag er häufig teilt. Er nutzt sein Wissen, seine Erfahrung, seine Freundschaften und seine Begegnungen vor Ort und ist ein Zeitzeuge. Er berichtet und bezeugt dies in mehreren zutiefst menschlichen Dokumentarfilmen, die unter der Schirmherrschaft von Connaissance du Monde und kürzlich bei Altaïr-conférences gezeigt wurden.

Zwischen Bhutan und Myanmar, Himalaya méconnu ist sein letzter Film. Sein fast 40-jähriger Traum ist endlich in Erfüllung gegangen, indem er Ihnen einen noch sehr unbekannten Himalaya-Staat zeigt, den er viele Male besucht hat, bevor er dorthin reisen konnte.

Während sich einige Bundesstaaten in Nordostindien relativ schnell der Außenwelt öffneten, blieb Arunachal Pradesh, das zwischen dem Königreich Bhutan und Myanmar (Burma) liegt und manchmal auch als Tor zur Gelassenheit bezeichnet wird, lange Zeit geheimnisvoll, da es sowohl für Ausländer als auch für die Einwohner Indiens verschlossen war und diese kaum etwas von seiner Existenz wussten. Diese Isolation hat viele Fragen aufgeworfen, Begehrlichkeiten geweckt und zahlreiche Abenteurer, Reisende und Eroberer zum Träumen angeregt

Auf zahlreichen Routen durch die weitläufigen Regenwälder, tiefen Täler und hohen Berge werden Sie die große Vielfalt und Diversität dieses Staates bewundern können, von der riesigen Ebene des Brahmaputra bis zu den Grenzen der Autonomen Region Tibet und Myanmar. Es ist auch eine Gelegenheit, herzliche Momente des Lebens mit tibetischen Kulturgemeinschaften und einigen Stammesvölkern zu teilen, die reiche, erstaunliche und sehr vielfältige kulturelle und religiöse Traditionen pflegen.

Ein erstaunlicher und seltener Film, da er einer der ersten Filme ist, die seit der Unabhängigkeit Indiens gedreht wurden.

