Les petits Patapons 10 rue Gaudeau Lerpinière Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Les petits Patapons 10 rue Gaudeau Lerpinière Châtellerault, 18 novembre 2023, Châtellerault. Châtellerault,Vienne Heure du conte des tout-petits.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 12:00:00. .

10 rue Gaudeau Lerpinière

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Toddler story time Cuentos para niños pequeños Märchenstunde der Kleinsten Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu 10 rue Gaudeau Lerpinière Adresse 10 rue Gaudeau Lerpinière Ville Châtellerault Departement Vienne Lieu Ville 10 rue Gaudeau Lerpinière Châtellerault latitude longitude 46.817698;0.542139

10 rue Gaudeau Lerpinière Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/