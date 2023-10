Exposition de peinture – Guillaume Fau 10 Rue Gambetta Bressuire, 4 octobre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Gilles Fau la nature et l’élément de l’air continuent d’avoir une importance primordiale dans son œuvre. Les fonds, la matière et les transitions occupent une place essentielle dans sa démarche artistique. Au cours de cette année, il a créé un grand nombre d’œuvres sur papier, ce médium s’avérant être le plus adapté à son « atelier ambulant » qui le mène du Finistère à la Dordogne, en passant par le Var, les Deux-Sèvres et l’Aveyron. Ces créations oscillent entre l’abstraction et la figuration, reflétant ainsi son exploration de ces deux univers. Il est aujourd’hui installé dans la commune de La Forêt- sur-Sèvre.

Aux horaires d’ouverture de la boutique..

2023-10-04 fin : 2023-11-30 . .

10 Rue Gambetta Boutique Place des Arts

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Gilles Fau nature and the element of air continue to be of paramount importance in his work. Backgrounds, materials and transitions play an essential role in his artistic approach. Over the past year, he has created a large number of works on paper, this medium proving to be the best suited to his « itinerant studio » which takes him from Finistère to the Dordogne, via the Var, Deux-Sèvres and Aveyron. His creations oscillate between abstraction and figuration, reflecting his exploration of both worlds. He now lives in La Forêt- sur-Sèvre.

Store opening hours.

La naturaleza y el elemento aire siguen desempeñando un papel esencial en la obra de Gilles Fau. Los fondos, los materiales y las transiciones desempeñan un papel esencial en su enfoque artístico. Desde hace un año, realiza numerosas obras sobre papel, el soporte que mejor se adapta a su « estudio itinerante », que le lleva de Finistère a Dordoña, pasando por Var, Deux-Sèvres y Aveyron. Sus creaciones oscilan entre la abstracción y la figuración, reflejando su exploración de estos dos mundos. Actualmente vive en La Forêt-sur-Sèvre.

En horario de apertura de la tienda.

Gilles Fau die Natur und das Element der Luft sind weiterhin von größter Bedeutung in seinem Werk. Der Hintergrund, die Materie und die Übergänge nehmen einen wesentlichen Platz in seinem künstlerischen Prozess ein. Im Laufe des Jahres schuf er eine große Anzahl von Werken auf Papier, da sich dieses Medium als am besten geeignet für sein « ambulantes Atelier » erwies, das ihn von Finistère über Var, Deux-Sèvres und Aveyron bis zur Dordogne führte. Diese Kreationen schwanken zwischen Abstraktion und Figuration und spiegeln so seine Erkundung dieser beiden Welten wider. Heute lebt er in der Gemeinde La Forêt- sur-Sèvre.

Zu den Öffnungszeiten der Boutique.

Mise à jour le 2023-10-08 par OT Bocage Bressuirais