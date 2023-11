Lettre au Père Noël 10 rue Frédéric Mistral Donzère, 1 décembre 2023, Donzère.

Donzère,Drôme

Prépare ta lettre pour le Père Noël, dépose-la en mairie, dans la boite aux lettres rouge, située à l’extérieur ou donne-la, en main propre au Père Noël le 21 décembre lors de son passage dans ton école..

2023-12-01 fin : 2023-12-20 . .

10 rue Frédéric Mistral Mairie

Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Prepare your letter for Santa Claus, and drop it off at the town hall in the red letterbox outside, or hand it to Santa Claus on December 21 when he visits your school.

Prepara tu carta para Papá Noel y deposítala en el buzón rojo del ayuntamiento, o entrégasela a Papá Noel cuando visite tu colegio el 21 de diciembre.

Bereite deinen Brief an den Weihnachtsmann vor, wirf ihn im Rathaus in den roten Briefkasten draußen oder gib ihn dem Weihnachtsmann persönlich, wenn er am 21. Dezember in deine Schule kommt.

