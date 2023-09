Programme de cinéma du 13 au 19 septembre 10 Rue Flandres-Dunkerque Senonches, 13 septembre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Programme du 13 au 19 septembre . Fermeture le jeudi..

2023-09-13 fin : 2023-09-19 . 6.8 EUR.

10 Rue Flandres-Dunkerque

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Program from September 13 to 19. Closed on Thursday.

Programa del 13 al 19 de septiembre. Jueves cerrado.

Programm vom 13. bis 19. September . Donnerstags geschlossen.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT DU PERCHE