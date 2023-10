Visite guidée « Du Quartier de la Liane à la Tour Damrémont » 10 rue Ferdinand Buisson Boulogne-sur-Mer Catégories d’Évènement: Boulogne-sur-Mer

Pas-de-Calais Visite guidée « Du Quartier de la Liane à la Tour Damrémont » 10 rue Ferdinand Buisson Boulogne-sur-Mer, 14 octobre 2023, Boulogne-sur-Mer. Visite guidée « Du Quartier de la Liane à la Tour Damrémont » Samedi 14 octobre, 10h00 10 rue Ferdinand Buisson sur inscription ; jauge limitée Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, s’engage la Reconstruction de Boulogne. Redressement de la Liane, nouveaux logements et quartiers changent le visage de la ville. Aujourd’hui encore, de nouveaux aménagements s’opèrent tenant compte de la transition écologique.

Venez découvrir ces transformations et depuis la Tour Damrémont, le panorama sur la ville.

