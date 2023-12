Lecture « Pirate des couleurs » 10 rue Elsa Triolet Colombelles Catégories d’Évènement: Calvados

Colombelles Lecture « Pirate des couleurs » 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 27 mars 2024, Colombelles. Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 14:30:00

fin : 2024-03-27 16:00:00 Venez écouter l’histoire de Barberousse, le pirate à l’oreille coupée, mise en musique par la classe d’éveil musical du conservatoire de musique et de danse du SIVOM des Trois Vallées.

Ce moment de lecture sera suivi d’un atelier. Public: à partir de 4 ans.

Venez écouter l’histoire de Barberousse, le pirate à l’oreille coupée, mise en musique par la classe d’éveil musical du conservatoire de musique et de danse du SIVOM des Trois Vallées.

Ce moment de lecture sera suivi d’un atelier. Public: à partir de 4 ans

Venez écouter l’histoire de Barberousse, le pirate à l’oreille coupée, mise en musique par la classe d’éveil musical du conservatoire de musique et de danse du SIVOM des Trois Vallées.

Ce moment de lecture sera suivi d’un atelier. Public: à partir de 4 ans .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-21 par OT Caen la Mer Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Colombelles Autres Code postal 14460 Lieu 10 rue Elsa Triolet Adresse 10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix Ville Colombelles Departement Calvados Lieu Ville 10 rue Elsa Triolet Colombelles Latitude 49.2054988 Longitude -0.2976749 latitude longitude 49.2054988;-0.2976749

10 rue Elsa Triolet Colombelles Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colombelles/