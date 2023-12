Lecture « se gliser dans le réel » 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 24 mars 2024, Colombelles.

Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 16:00:00

fin : 2024-03-24 16:50:00

Par le Théâtre du signe

Décalages, jeux de miroirs entre écriture et parole, entre quotidien et moments singuliers. Le temps se perd, l’espace s’échappe, les objets se libèrent des contraintes… La poésie a son mot à dire. Un spectacle qui convoque poésie et magie à partir des textes d’Elvire Ybos. Dans le cadre du Printemps des poètes

Public: à partir de 11 ans.

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



