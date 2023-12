Spectacle « Puisqu’elle est là » 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 22 mars 2024, Colombelles.

Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 18:30:00

fin : 2024-03-22 19:20:00

Par Betty Jardin et May-Lisa Lebert.En vie et en couleur. Au travers de chansons et poèmes, elles en parlent… De la vie. De la mort, du bruit dans nos têtes et du silence aussi… Et puis il y a les couleurs qui nourrissent et pourquoi pas l’Amour ?…

Betty Jardin, chanteuse compositrice, et May-Lisa Lebert, comédienne, nous entraînent dans cette foule de sensations férocement humaines.

Public: ados-adultes.

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



