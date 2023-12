Spectacle « Victoire » 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 15 mars 2024, Colombelles.

Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 18:30:00

fin : 2024-03-15 19:20:00

Par la Compagnie Moi Peau

Cette déambulation dansée invite les spectateurs à se déplacer et à suivre les narrateurs-danseurs dans leurs détours et digressions.

Il s’agit de sortir du cadre et de convoquer des figures de femmes artistes à l’avant-garde sur les questions qui jalonnent le livre Votez Victorine de Claire Cantais (L’Atelier du Poisson Soluble, 2014) :l’émancipation des femmes, leur représentation dans les œuvres d’art, leur reconnaissance en tant qu’artistes.

À commencer par Victorine Meurent, célèbre personnage du Déjeuner sur l’herbe d’Édouard Manet, mais aussi artiste peintre !

Public: à partir de 8 ans.

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Caen la Mer