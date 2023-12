Spectacle « Ricochets » 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 10 mars 2024, Colombelles.

Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 16:00:00

fin : 2024-03-10 16:30:00

Avec Aude Denis et Solo Gomez

De petits ploufs en gros cracs, Ricochets raconte les péripéties d’une jeune ourse polaire entraînée bien loin de sa banquise natale quand celle-ci disparaît. Un récit drôle et sensible pour commencer à comprendre notre monde à la dérive et apprendre à grogner pour ce qu’on pense être juste. En partenariat avec le Festival Ribambelle

Public: à partir de 6 ans.

.

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Caen la Mer