Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-03-08

Début : Vendredi 2024-03-08

fin : 2024-03-30 Elle s'appelle Jumaneh. Elle est née à Alep. Elle dessine depuis sa tendre enfance. Elle a un véritable talent. Pendant ce mois de mars consacré aux femmes, elle nous dévoile quelques-uns de ses tableaux.

Elle s’appelle Jumaneh. Elle est née à Alep. Elle dessine depuis sa tendre enfance. Elle a un véritable talent. Pendant ce mois de mars consacré aux femmes, elle nous dévoile quelques-uns de ses tableaux.

Elle s’appelle Jumaneh. Elle est née à Alep. Elle dessine depuis sa tendre enfance. Elle a un véritable talent. Pendant ce mois de mars consacré aux femmes, elle nous dévoile quelques-uns de ses tableaux. .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie

