Exposition « Cycle-28 jours, 28 dessins » 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 8 mars 2024, Colombelles.

Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-03-08

fin : 2024-03-30

CYCLE – 28 JOURS, 28 DESSINS de Sarah Lévêque

28 dessins intimes réalisés le temps d’un cycle de 28 jours. Exploration quotidienne, graphique et poétique pour exprimer, par le dessin en noir et blanc, le corps, ses émotions et son imaginaire.

OUVRAGES DE DAMES d’Isabelle Pellouin

Dépoussiérage du genre mêlant broderie, couture, sérigraphie et peinture. Dans la continuité de la collection des Livres doudoux des éditions Les Petites Manies, un nouvel ouvrage sera présenté pour la journée des droits des femmes..

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



