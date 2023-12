Atelier « VEernissage » 10 rue Elsa Triolet Colombelles Catégories d’Évènement: Calvados

Colombelles Atelier « VEernissage » 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 8 mars 2024, Colombelles. Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 18:30:00

fin : 2024-03-08 19:30:00 Depuis septembre, Guylaine Cosseron, musicienne, Sarah Lévêque, plasticienne, et Isabelle Pellouin, autrice, animent des ateliers artistiques à la médiathèque pour un groupe de femmes de l’ESAT de Colombelles.

Ils s’inscrivent dans le cadre du projet Mon corps, ma maison soutenu par l’ARS et le ConseilDépartemental.

À l’occasion de la journée des droits des femmes, elles expriment leur regard sur le corps féminin. Public: ados-adultes.

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie

